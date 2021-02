De piloot die zaterdagmiddag om het leven kwam doordat hij met zijn sportvliegtuig in een weiland in het Groningse Kornhorn neerstortte, was een 75-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. Hij zat alleen in het toestel.

Het toestel stortte zaterdag even na 15.00 uur neer in een weiland bij een boerderij aan de Noordwijkerweg in Kornhorn.

Volgens de Leeuwarder Courant was het vliegtuigje opgestegen in Drachten. Het toestel zou door een nog onbekende oorzaak een boom hebben geraakt en daarna in tweeën zijn gebroken.

Brokstukken van het vliegtuigje lagen verspreid over het weiland. De hulpdiensten rukten massaal uit.

De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.