Het is in de ochtend helder en vrij koud met temperaturen tussen de -6 en -11 graden, lokaal soms nog iets kouder. In de ochtend is het nog flink zonnig, maar in de middag neemt de bewolking toe.

In de vroege ochtend komen er in het noorden en noordoosten gevoelstemperaturen voor van lager dan -15 graden. In het hele land is er 's ochtends op lokale wegen kans op gladheid.

De zuidoostenwind neemt in de middag toe van matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar 0 graden in het noorden en zo'n 5 graden in het zuiden.

's Avonds is het in het hele land bewolkt en in de nacht is er kans op neerslag. In het westen is dit regen, maar landinwaarts neemt de kans op ijzel toe.

