In het Noord-Hollandse Winkel woedt een zeer grote brand in een schuur die dienst doet als stalling voor caravans en campers. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) raadt omwonenden aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling.

De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is volgens VRNHN met meerdere eenheden aanwezig om overslag naar naastgelegen panden te voorkomen. Het industrieterrein waar het bedrijfspand zich bevindt is afgezet om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Een sloopkraan zal ter plaatse komen om de brokstukken uit elkaar te trekken zodat de brandweer gerichter kan blussen.

Het bluswater zorgt voor gladheid rondom het pand. Daarom is de gemeente opgeroepen voor gladheidsbestrijding.