Een medewerker van de fietsenstalling bij het NS-station in Purmerend is zaterdagochtend zwaargewond gevonden in zijn kantoor, meldt de politie. De man was vrijdagavond tot 19.00 uur aan het werk.

Het slachtoffer is niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet vooralsnog niet wat er is gebeurd.

De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan rondom de stalling aan het Beatrixplein. Er is sporenonderzoek gedaan en er is een buurtonderzoek ingesteld.

Agenten zoeken nu naar getuigen of mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de stalling, gemaakt tussen vrijdag 19.00 uur en zaterdagochtend 8.30 uur.