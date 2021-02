In het Groningse Kornhorn is zaterdag rond 15.10 uur een sportvliegtuig neergestort in een weiland, meldt de politie Groningen. De enige inzittende is overleden. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Noordwijkerweg. Het vliegtuig was volgens de Leeuwarder Courant opgestegen in Drachten. Door nog onbekende reden zou het toestel een boom hebben geraakt en daarna in tweeën zijn gebroken.

De weg is momenteel afgesloten in verband met het ongeluk. Een politiehelikopter hangt boven het gebied om opnames te maken voor politieonderzoek.

Er gingen geruchten rond dat het vliegtuigje bezig was met beelden maken voor een nabijgelegen ijsbaan. De organisatie achter de ijsbaan benadrukt dat er geen verband is tussen het ongeluk en de beelden die de ijsbaan gebruikt. Zij zegt de beelden te hebben geschoten met een drone, niet met een bemand vliegtuig.