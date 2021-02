Richard R., beter bekend als 'Rico de Chileen', is in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught besmet het coronavirus. Dat bevestigt zijn advocaat Leon van Kleef zaterdag desgevraagd aan NU.nl.

R., die wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie met als oogmerk drugshandel en het plegen van moorden, zei zich donderdag niet lekker te voelen en kreeg vrijdag te horen dat hij positief is getest op het virus.

Dat is opvallend, aangezien iedereen in de EBI onlangs nog negatief testte volgens RTL Boulevard. Volgens het AD raakten begin februari drie medewerkers van de EBI besmet met het virus, waarop iedereen - inclusief de gedetineerden - getest werd.

Van Kleef laat weten dat zijn cliënt inderdaad twee keer getest is en dat beide tests negatief waren. De raadsman is ervan overtuigd dat het virus is overgedragen door bewaarders.

De advocaat vraagt zich af hoe hij het proces van R. nu moet voorbereiden. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de geboren Chileen is na eerder uitstel gepland op 8 maart. Van Kleef heeft zijn cliënt als gevolg van een stroomstoring in de PI Vught eind januari en de geldende quarantaine vanwege de coronabesmettingen nu drie weken niet kunnen bezoeken.

Medewerkers in thuisquarantaine geplaatst

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt aan NU.nl dat één gedetineerde besmet is met het coronavirus en dat medegedetineerden die uit het bron- en contactonderzoek naar voren zijn gekomen, worden getest en in quarantaine zijn geplaatst. Medewerkers die uit dat onderzoek naar voren zijn gekomen, zitten in thuisquarantaine en worden ook getest.

R. is overigens niet de eerste gevangene die in de EBI het coronavirus oploopt. Ook Benaouf A., die een straf uitzit wegens het opdracht geven voor een liquidatie, heeft het virus onder de leden gehad.

In de best beveiligde gevangenis van Nederland zitten ook Willem Holleeder en Ridouan T. vast.

Zorgen onder advocaten nemen toe

Ondertussen nemen de zorgen onder advocaten verder toe. Raadslieden lieten al met enige regelmaat weten dat het in gevangenissen moeilijk is om afstand te houden. Eind januari werd pas besloten dat gedetineerden ook verplicht een mondkapje moeten dragen als de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

Niet alleen de omstandigheden in gevangenissen roepen vragen op, ook in rechtbanken zijn de omstandigheden niet ideaal. De behandeling van de zaak Marengo, met zestien verdachten, is zeker een maand uitgesteld omdat die mede door de opkomst van de Britse variant van het coronavirus niet verantwoord werd geacht.