De politie heeft vrijdagavond twee minderjarigen opgepakt in verband met een steekpartij in Middelburg. Bij het incident in het centrum van de Zeeuwse stad raakten eerder die avond twee zestienjarige jongens gewond.

Het incident vond rond 19.00 uur plaats op de Markt. Na de steekpartij vluchtten de twee slachtoffers in de richting van de Gravenstraat, waar een van hen in elkaar zakte. Deze jongen is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer raakte niet dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Enkele uren na de steekpartij werden drie jongens aangehouden. Een van hen werd na korte tijd weer vrijgelaten omdat hij niets met het incident te maken zou hebben gehad.

De twee andere verdachten, een jongen van vijftien jaar en een jongen van zeventien jaar uit Middelburg, zitten nog vast en worden zaterdag verhoord. De politie vermoedt dat in totaal vier daders betrokken zijn geweest bij de steekpartij en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Het was de tweede keer in twee dagen tijd dat de stad werd opgeschrikt door een steekincident. Een 61-jarige man raakte donderdagavond gewond bij een steekpartij op de Geerepassage. Volgens de politie is er geen verband tussen beide steekincidenten.