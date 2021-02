Het wordt zaterdag in vrijwel het hele land zonnig. In de loop van dag kunnen hier en daar wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog.

De oostenwind blijft matig en de temperatuur komt vrijwel overal in het land rond het vriespunt uit. In het zuiden wordt het iets boven 0, in het noorden blijft het vriezen.

's Avonds koelt het af en in de nacht naar zondag liggen de minima tussen de -6 en -10 graden.

Net als afgelopen week geldt ook zaterdag een gladheidswaarschuwing. Vooral op lokale wegen is aanhoudende gladheid mogelijk door sneeuwresten en/of bevriezing van natte weggedeelten.

