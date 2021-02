Een ernstig gehandicapte man van rond de twintig jaar oud is in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn rolstoel achtergelaten in Rijswijk, zo meldt de politie vrijdag. Hij is met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen.

Een voorbijganger trof de man aan en belde direct de hulpdiensten. De man kan door zijn handicap niet communiceren en had ook geen identiteitsbewijs bij zich.

"Wel is bij de man een briefje gevonden waarin onder andere staat dat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen, zijn familie dakloos is en dat hij daarom is achtergelaten", aldus de politie. De man is gevonden in de buurt bij de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan.

Er wordt onderzocht door wie de man is achtergelaten, gezien hij zich niet zelfstandig kan verplaatsen. "Het onderzoeksteam komt graag in contact met zijn familieleden om met hen de mogelijkheden voor hulpverlening te bespreken."