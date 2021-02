De Koninklijke Marine vaart vanwege corona per direct niet meer uit, tenzij strikt noodzakelijk. "Het besluit is genomen nadat op verschillende schepen coronabesmettingen zijn geconstateerd. Dit heeft uiteraard impact op de gereedheid van de schepen en de bemanningen", aldus Defensie vrijdag.

Bij een eventuele crisis zijn bemanningsleden alsnog altijd inzetbaar.

"Voor schepen die nu móeten uitvaren, geldt dat ze alleen nog vertrekken na een strikt quarantaineregime met aangescherpte maatregelen", zo meldt Defensie.

Dat regime houdt onder meer in dat bemanningsleden die een reis langer dan 24 uur varen bij Den Helder vandaan maken, niet in thuisisolatie mogen. "Dat blijkt niet effectief genoeg. De enige manier is dat iedereen 10 dagen op een afgesloten plek, bijvoorbeeld een kazerne, blijft."