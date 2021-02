Vier mannen hebben celstraffen tot drie jaar opgelegd gekregen voor het in 2016 verkrachten van een destijds veertienjarig meisje. "Ze hebben haar behandeld als gebruiksvoorwerp", zo meldde de rechtbank in Rotterdam vrijdag in het vonnis.

Het slachtoffer was in de zomer van dat jaar met haar toenmalige vriendje naar een woning van een van zijn vrienden, waar een feest werd gevierd.

Een aantal feestgangers vertrok en ook het vriendje van het meisje ging weg. "Hij zegt dat hij even moet bellen. Als het meisje wil kijken waar hij blijft ontdekt ze dat de voordeur op slot zit en dat ze niet weg kan", zo schetste het Openbaar Ministerie (OM) eerder.

Vijf in de woning overgebleven mannen verkrachtten de tiener en filmden dit ook. Toen het meisje er in 2019 achter kwam dat alles was opgenomen en dat deze opnames online zijn verspreid, heeft ze aangifte gedaan. Uiteindelijk zijn vier mannen opgepakt, de vijfde is nog niet opgespoord.

De rechtbank rekent het de mannen aan dat ze hun eigen lustgevoelens hebben botgevierd en zich niet hebben bekommerd om de gevoelens van het meisje. Ze hebben celstraffen van 28 tot 36 maanden opgelegd gekregen. Bij twee van hen is kinder- en dierenporno aangetroffen, wat resulteerde in een hogere straf.