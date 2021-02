De ontslagen pastoor Pierre Valkering is vrijdag uit zijn ambtswoning van de Vredeskerk in Amsterdam gezet. Iets na 11.00 uur stond de deurwaarder in opdracht van de rechter en het bisdom Haarlem-Amsterdam aan de deur om het pand te ontruimen.

Ongeveer dertig parochianen van de kerk waren aanwezig om steun en troost aan Valkering te betuigen.

De Amsterdamse pastoor werd in 2019 ontslagen door het bisdom vanwege openbaringen over het schenden van zijn celibaatsgelofte en zijn homoseksuele geaardheid. Valkering ging eerst bij het Vaticaan in beroep tegen zijn ontslag, maar paus Franciscus stelde het bisdom persoonlijk in het gelijk.

Eind december vorig jaar spande het bisdom een kort geding aan bij de voorzieningenrechter van Amsterdam om Valkering uit de priesterwoning naast de Vredeskerk te krijgen. De pastoor weigerde namelijk te vertrekken.

Ook de Amsterdamse rechter gaf het bisdom gelijk en gaf Valkering tot uiterlijk 12 februari om te verhuizen. Het beroep van de pastoor tegen die uitspraak loopt nog, maar desondanks moest hij zijn ambtswoning verlaten. "Pierre blijft strijdbaar", vertelt zijn woordvoerder Alex van der Bijl. "Hij is onder vreedzaam protest vertrokken. De procedure tegen de civiele zaak wordt nog voortgezet."

De persoonlijke spullen van Valkering worden op dit moment ingepakt en vervoerd naar zijn persoonlijke opslag.