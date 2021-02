De vrouw die eerder deze week werd opgepakt in de zaak rondom de vermissing van de Zeeuwse Ichelle van de Velde, wordt verdacht van moord. In de winkel van de verdachte zijn sporen van een misdrijf gevonden, laat de politie vrijdag weten.

De kans is klein dat de 29-jarige Van de Velde nog in leven is, aldus de politie. De vrouw, die rond 16 december verdween, is nog altijd niet aangetroffen.

De 44-jarige verdachte uit Aardenburg werd dinsdag opgepakt en is een bekende van de vermiste vrouw. In eerste instantie werd de verdachte aangehouden voor wederrechtelijke vrijheidsbeneming van Van de Velde, maar de aanklacht werd verzwaard naar moord toen in de winkel in Oostburg verdachte sporen werden aangetroffen. Het is niet bekend om wat voor sporen het gaat.

De vrouw is vooralsnog de enige verdachte in de zaak. Ze wordt vrijdagmiddag voorgeleid.