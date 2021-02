Maar liefst 7.200 beginnende automobilisten kregen vorig jaar strafpunten op hun rijbewijs. Een jaar waren dat er 6.169 en in 2018 ging het nog om 5.400 beginnende bestuurders. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag na berichtgeving van nieuwszender BNR.

Er zijn meerdere oorzaken van de toename van het aantal strafpunten aan te wijzen, meldt het OM. Door de coronacrisis zijn de wegen leger, waardoor beginnende automobilisten meer excessieve overtredingen begingen. Ook de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur in maart leidde tot meer overtredingen.

Strafpunten worden meestal gegeven bij snelheidsovertredingen, bumperkleven en gevaarlijk rijgedrag. Bij twee strafpunten moeten jonge bestuurders opnieuw rijexamen doen. Vorig jaar gingen in totaal 243 beginnende automobilisten voor de tweede keer de fout in.

"Het aantal tweede punten is relatief klein. De kans dat je twee keer staande wordt gehouden is natuurlijk klein, maar er gaat ook duidelijk een waarschuwende werking uit van zo'n punt", zegt de woordvoerder van het OM. "Beginnende bestuurders worden bewuster van hun rijgedrag en dat is ook het doel van de regeling."