Vroeg in de ochtend is er lokaal kans op een mistbank. In de loop van de dag lost die mist op en is er weer veel ruimte voor de zon.

Er geldt vrijdagochtend opnieuw een waarschuwing voor gladheid op de wegen door sneeuwresten en/of bevriezing van natte weggedeelten. De gevoelstemperatuur ligt in het oosten en zuidoosten tussen de -15 en -18 graden.

In de ochtend loopt de temperatuur op, verdwijnt de mist en is er volop plek voor de zon. De oostenwind is zwak, maar neemt tegen het einde van de middag toe naar matig. Hierdoor wordt het gevoelsmatig kouder. De middagtemperatuur ligt rond de -2 graden.

Vrijdagavond vriest het opnieuw matig tot streng. Dit weekend wordt het opnieuw zonnig.

