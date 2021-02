Het totale aantal sterfgevallen is vorige week verder gedaald, maar blijft hoger dan normaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week overleden naar schatting 3.600 mensen. Dat zijn er ongeveer 80 minder dan een week eerder en 150 meer dan normaal.

De statistici baseren zich op sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends.

Het CBS weet niet waaraan deze mensen zijn overleden, omdat die informatie later pas aan het bureau wordt verstrekt. Wel weten de onderzoekers dat de verhoogde sterfte in de eerste vijf weken van de tweede golf - tot begin november - volledig te wijten was aan COVID-19. Tot en met week 5 van 202`1 overleden ruim 71.000 mensen, bijna tienduizend meer dan verwacht voor deze periode.

Tot nu toe overleden tijdens de tweede golf van het coronavirus relatief veel ouderen, mensen die langdurige zorg ontvingen en mannen. In al deze groepen was vorige week een daling te zien in het aantal overlijdens. Bij de ouderzen gaat het dan vooral om een afname van het aantal 80-plussers dat overlijdt. Behalve mannen zijn er ook minder vrouwen overleden.