De ontslagen pastoor Pierre Valkering moet uiterlijk vrijdagochtend zijn ambtswoning van de Vredeskerk in Amsterdam hebben verlaten. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank van Amsterdam in december.

Maar Valkering is niet van plan vrijwillig te vertrekken zolang het hoger beroep over zijn ontslag nog moet dienen. Het bisdom schakelt vrijdag vanaf 11.00 uur een deurwaarder in om Valkering alsnog uit de woning te krijgen.

Valkering werd in 2019 ontslagen door het bisdom Haarlem-Amsterdam wegens openbaringen over zijn homoseksuele geaardheid, wisselende seksuele contacten en worsteling met een pornoverslaving. Hij deed deze uitspraken over zijn weinig celibataire levensstijl in een boek ter ere van zijn 25-jarig ambtsjubileum als priester.

Het bisdom eiste daarop het ontslag van Valkering en diende daarnaast een klacht over onverantwoordelijk gedrag van de pastoor in bij de Congregatie voor de Clerus in Rome. Deze melding staat volgens de advocaat van de geestelijke los van de uitspraken van Valkering en is zonder hoor en wederhoor doorgespeeld naar de congregatie in Rome.

Dat bestuursorgaan houdt zich bezig met priesters in dienst van bisschoppen en maakte het ontslag van Valkering officieel.

Nog geen datum voor beroep

Valkering ging in beroep, maar vanwege het coronavirus is daar nog geen datum voor. Eind december spande het bisdom Haarlem-Amsterdam een kort geding aan waarbij de rechter bepaalde dat de geestelijke na uiterlijk zes weken de pastorie moet verlaten.

Sindsdien is de pastoor meerdere malen verzocht te verhuizen en heeft het bisdom hem een nieuwe woning aangeboden. Valkering is daarop niet ingegaan. "Hij blijft zich verzetten tegen deze onrechtvaardige beslissing", zegt zijn advocaat.

De huidige bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, Jan Hendriks, noemt het spijtig en pijnlijk dat er opnieuw een incident is ontstaan, twee jaar na de vertrouwensbreuk.