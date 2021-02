De kinderen die jarenlang afgezonderd van de samenleving in een boerderij in het Drentse Ruinerwold hebben gewoond, mogen hun spreekrecht niet al voor de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hun vader uitoefenen. Dat heeft de rechtbank in Assen donderdag besloten.

Advocaat Corinne Jeekel had de rechtbank woensdag namens de inmiddels volwassen kinderen verzocht om het spreekrecht te vervroegen naar volgende week, als er weer een niet-inhoudelijke zitting in de zaak gepland staat.

Het is namelijk de vraag of hun vader, vanwege zijn hersenbloeding, wel terecht kan staan. Als begin maart besloten wordt zijn vervolging te staken, zouden de kinderen hun mening over de zaak tegen hun vader niet kunnen delen met de rechters.

De rechtbank zei woensdag dat het ongewoon is om het spreekrecht eerder dan de inhoudelijke behandeling te laten plaatsvinden, maar ook dat de Ruinerwold-zaak "ook een ongewone zaak is". De rechters wilden een dag om over het verzoek na te denken, maar hebben nu besloten het af te wijzen. Er is namelijk wettelijk gezien geen ruimte om het spreekrecht te vervroegen, zo laat de rechtbank weten.

Deskundigen meldden woensdag dat vader Gerrit Jan van D. niet goed kan communiceren door zijn hersenbloeding. Hij lijkt wel te begrijpen dat er een zaak tegen hem loopt, "maar het valt niet te controleren of hij nuances begrijpt", aldus een van de betrokken deskundigen.

De kans is daardoor aanwezig dat Van D. niet meer vervolgd zal worden. Volgende week zullen de verdediging en het Openbaar Ministerie (OM) bepleiten of zij vinden dat de vervolging door moet gaan. De rechtbank hakt daar begin maart de knoop over door.