Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra hebben begin februari de verdediging van Saïd R., de hoofdverdachte in het Marengo-proces, neergelegd. Dat bevestigt Flokstra donderdag desgevraagd aan NU.nl.

Flokstra zegt vanwege de geheimhoudingsplicht tussen advocaat en cliënt niet te kunnen ingaan op de reden van de breuk.

R. werd begin vorig jaar aangehouden in Colombia waar hij nog steeds verblijft. Volgens betrouwbare bronnen zou de 48-jarige man dinsdag via een videoverbinding worden gehoord, maar weigerde R. uit zijn cel te komen. De reden hiervoor zou zijn dat de Colombiaanse advocaat van R. niet aanwezig was bij het verhoor. Flokstra zegt hier niet op te kunnen reageren.

Volgens anonieme bronnen heeft het Openbaar Ministerie (OM) via de deken van de Orde van Advocaten inmiddels een verzoek ingediend om een nieuwe advocaat voor R. te vinden. Het OM wil daar desgevraagd niet op ingaan.

Procedure voor uitlevering loopt nog

R. wordt gezien als rechterhand van Ridouan T. en als opdrachtgever voor verschillende liquidaties. De procedure voor zijn uitlevering aan Nederland loopt nog. Volgens het OM is er nog geen zicht op een concrete datum waarop hij aan Nederland uitgeleverd kan worden.

Of het neerleggen van de verdediging van R. invloed heeft op de voortgang van het proces is niet duidelijk. De zaak zou, zonder aanwezigheid van R., op 15 februari inhoudelijk beginnen, maar werd met zeker een maand uitgesteld vanwege de coronacrisis.

NU.nl is in afwachting van een reactie van de rechtbank in Amsterdam.