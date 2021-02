Het zal deze week niet meer tot een officiële, landelijke koudegolf komen. De temperatuur in De Bilt is donderdagochtend in een razend tempo opgelopen tot precies 0 graden, zo meldt Weerplaza. Hiermee is de reeks aaneengesloten ijsdagen onderbroken.

"De komende dagen zijn er niet meer voldoende ijsdagen om een nieuwe reeks neer te kunnen zetten", zo meldt Weerplaza.

Op het landelijke meetstation in De Bilt werd donderdagochtend nog een temperatuur van -9,5 graden gemeten, "maar door de combinatie van zon en zeer weinig wind wist het kwik razendsnel op te lopen".

De komende dagen kunnen wel regionale koudegolven worden genoteerd. In onder meer het Gelderse Hupsel bestaat die kans als de temperatuur er donderdag onder 0 blijft.

Er is sprake van een koudegolf bij een aaneengesloten reeks van tenminste vijf ijsdagen. Op minstens drie van die dagen moet het bovendien streng vriezen.

Op een ijsdag ligt de maximumtemperatuur onder de 0 graden, en we spreken van strenge vorst als het -10,1 graden of kouder is, legt Weerplaza uit.