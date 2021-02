Veiligheidsdiensten AIVD, MIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) willen meer budget en beter samenwerken met bedrijven vanwege digitale spionage uit China en Rusland. Die vormt een directe bedreiging voor de Nederlandse economie, zeggen de diensten donderdag in het FD.

De veiligheidsdiensten zeggen op dagelijkse basis hackers uit Rusland en China te betrappen bij inbraken op de computers van bedrijven en universiteiten. Ook wordt regelmatig geprobeerd om drinkwatervoorzieningen, banken en telecom- en energienetwerken aan te vallen.

In de krant zegt AIVD-directeur Erik Akerboom dat er een "nieuwe wapenwedloop" gaande is. "Daarin past geen naïviteit. Het nationale verdienvermogen wordt bedreigd", zegt hij in de krant. Ook Jan Swillens van de MIVD benadrukt dat er een directe dreiging is uit Rusland en China. "Ze willen het, ze kunnen het en ze doen het."

Doelwitten van de landen zijn volgens de diensten onder andere de maritieme sector, de lucht- en ruimtevaart, kunstmatige intelligentie, landbouwtechnologie en kwantumtechnologie.

Volgens de diensten zijn er steeds meer staatshackers die buitenlandse overheden aanvallen. In december werden twee Russische spionnen uit Nederland gezet die volgens de AIVD hier een spionagenetwerk hadden opgebouwd.

Dreiging uit China onderschat

Akerboom zegt dat ondernemers en universiteiten vooral de dreiging vanuit China onderschatten. Dat land werkt volgens hem met een "bestellijst van technologie die ze willen ophalen in de wereld". De AIVD-baas wil dat buitenlandse investeringen in Nederland daarom worden beoordeeld vanuit het perspectief van de nationale veiligheid. In de krant noemt hij geen concrete voorbeelden.

Bedrijven klagen tegelijkertijd over de gebrekkige communicatie vanuit veiligheidsdiensten en 'eenrichtingsverkeer'. Zo moeten getroffen ondernemingen wel informatie leveren, maar krijgen ze daar niets voor terug, zegt Michiel Steltman van de koepel van datacenters in het FD. De veiligheidsdiensten erkennen dit en zijn bezig met plannen te maken om die communicatie te verbeteren.

Ze hopen dat een volgend kabinet hen een groter budget geeft zodat meer hackers kunnen worden betaald en ICT-systemen worden opgezet. De AIVD-begroting bedraagt nu 308 miljoen. Wat de MIVD krijgt is niet openbaar.