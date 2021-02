Het wordt een zonnige dag, met alleen in het noorden nog wat wolkenvelden. Op de Wadden kan een beetje sneeuw vallen.

Afgelopen nacht was het op sommige plekken -10 tot -15 graden. Hierdoor kan het vooral op lokale wegen nog glad zijn door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. Ook is het op sommige plaatsen in de vroege ochtend mistig.

In de loop van de dag is er volop ruimte voor de zon, hoewel er in het noorden wat wolkenvelden kunnen ontstaan.

Het blijft in vrijwel het hele land droog en de middagtemperaturen liggen tussen de -3 en 0 graden. 's Avonds en 's nachts blijft het helder en zakken de temperaturen weer tot onder het vriespunt.

