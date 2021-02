Een deel van de slachtoffers van de toeslagenaffaire is jarenlang rechtsbijstand geweigerd, meldt RTL Nieuws woensdag. Gedupeerden klopten bij het juridisch loket aan voor de hulp van een gesubsidieerde advocaat, maar hun verzoeken werden afgewezen.

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland heeft haar leden onlangs opgeroepen weigeringen van subsidie te melden. Uit de reacties blijkt dat ook gedupeerden van de toeslagenaffaire rechtsbijstand is geweigerd.

Volgens RTL Nieuws is het juridisch loket ervan uitgegaan dat burgers hun geschillen met de Belastingdienst zelf konden oplossen. Wie geen geld voor een advocaat had, kreeg dus geen hulp.

In de toeslagenaffaire werden ouders ten onrechte aangemerkt als fraudeurs. Duizenden van hen kwamen daardoor in grote financiële en persoonlijke problemen. Na meerdere keren te hebben overlegd over de reactie op het vernietigende rapport Ongekend onrecht van eind vorig jaar, maakte het kabinet half januari bekend collectief af te treden.

Vorige maand heeft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) bekendgemaakt dat de schulden die gedupeerden nog bij overheidsinstanties hebben, worden kwijtgescholden. Het gaat onder meer om schulden bij de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.