De topdrukte bij de wegenwachten van de ANWB houdt vanwege de vorst aan. Als gevolg van het winterweer van de afgelopen dagen kampen veel meer bestuurder met autopech dan onder normale omstandigheden.

"We hebben woensdagochtend ongeveer drieduizend meldingen van pech gekregen en voor de hele dag verwachten we op ongeveer zevenduizend meldingen uit te komen", aldus een woordvoerder van de ANWB. "Dat is ruim het dubbele van onder normale omstandigheden."

Voor het helpen van door pech getroffen automobilisten zet de ANWB ongeveer vijfhonderd wegenwachten in. Medewerkers draaien extra uren om de hulpvragen zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. "Ook springen teamleiders die vroeger in de auto zaten bij en hebben we extra mensen aan de telefoon."

De ANWB laat weten dat automobilisten veel problemen door de kou zelf kunnen voorkomen of oplossen. Zo kunnen ze het bevriezen van de handrem voorkomen door die helemaal niet te gebruiken, maar de auto in de versnelling te parkeren.

'Rijd niet te veel korte stukjes'

Ook adviseert de ANWB de accu van de auto te controleren voordat de winter begint. "Rijd ook niet te veel korte stukjes: dan heeft de accu niet genoeg tijd om bij te laden en raakt die steeds een beetje leger, totdat je uiteindelijk de Wegenwacht moet bellen."

Verder heeft de ANWB enkele tips over vastgevroren sloten. Zo is het verstandig al voor de winter het slot te behandelen met een vochtafdrijvend middel, zoals kruipolie en daarbij niet de binnenkant van de deur, de zogenoemde slotvanger, te vergeten.

Ook het bij de hand hebben van een flesje slotontdooier kan veel ongemak voorkomen. Wie geen ontdooier heeft kan als alternatief een kruik tegen het slot houden. Ook het kort verwarmen van de sleutel met een aansteker biedt mogelijk soelaas.