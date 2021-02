In de nacht van dinsdag op woensdag heeft het matig tot streng gevroren, waardoor het plaatselijk glad kan zijn. Lokaal is het in de vroege ochtend ook plaatselijk mistig.

De middag ziet er een stuk rooskleuriger uit, hoewel het wel koud blijft. De temperatuur stijgt naar -1 graden op de Wadden tot -4 in Limburg.

In de loop van de dag krijgen de zonnige perioden de overhand in het hele land.

Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven voor het hele land door gladheid door bevriezing van smeltwater en natte weggedeelten. Ook kan opnieuw de gevoelstemperatuur in het (zuid)oosten in de nacht en ochtend plaatselijk tussen de -15 en -20 graden zijn.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.