Drie minderjarigen zijn dinsdag door de kinderrechter in Den Bosch veroordeeld tot jeugddetentie vanwege hun aandeel in de avondklokrellen in Eindhoven. Het gaat om twee zeventienjarige jongens uit Eindhoven en een leeftijdsgenoot uit Heeze.

De jongens waren op 24 januari aanwezig bij een demonstratie in het centrum van Eindhoven tegen onder meer de coronamaatregelen. De demonstratie liep flink uit de hand toen een groep zich tegen de politie keerde. Er werden onder meer stenen en fietsen naar de politie en de Mobiele Eenheid (ME) gegooid en er werden winkels geplunderd.

De kinderrechter legde de hoogste straf op aan de zeventienjarige Eindhovenaar die met een wapenstok slaande bewegingen richting agenten maakte. Boven op 51 dagen jeugddetentie komt hij onder toezicht van de jeugdreclassering te staan en krijgt hij vier weken huisarrest.

Zijn plaatsgenoot werd 50 dagen jeugddetentie, waarvan 34 dagen voorwaardelijk, opgelegd wegens het gooien van stenen naar de politie. Ook komt hij onder toezicht van de jeugdreclassering te staan, moet hij meewerken aan dagbesteding, krijgt hij huisarrest en mag hij niet in het centrum van Eindhoven komen zolang de reclassering dat nodig vindt.

Ook de jongen uit Heeze is veroordeeld wegens het gooien van stenen naar de politie. Hem werd veertig dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 24 dagen voorwaardelijk.

De politierechter in Den Bosch legde afgelopen week flinke straffen op aan volwassen relschoppers. De hoogste straf was voor een achttienjarige man die onder meer een auto van ProRail ondersteboven kantelde en stenen naar de politie gooide. Hij moet acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk, de cel in.