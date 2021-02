Het RIVM meldt dinsdag dat 24.668 mensen in de afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus. Dat is een daling van 14 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Hoewel de GGD-teststraten zondag en deels op maandag dicht bleven in verband met het winterse weer, was de afname kleiner dan in de voorgaande weken, aldus het gezondheidsinstituut.

Het aantal personen dat zich liet testen, nam daardoor logischerwijs af. Van alle ruim 195.000 mensen die zich in de afgelopen week bij een GGD-locatie op het coronavirus lieten testen, ontving 10,7 procent een positieve uitslag. In de zeven dagen daarvoor was dat aandeel 11,7 procent.

Volgens het RIVM hebben de extra coronamaatregelen in de afgelopen maanden vruchten afgeworpen. Zo zakte het reproductiegetal (R) bij de 'oude' varianten van het coronavirus van 0,86 op 15 januari naar 0,80 op 22 januari. Bij de Britse variant nam de R in diezelfde periode af van 1,28 naar 1,13. Dat betekent dat honderd mensen met de Britse variant gemiddeld 113 anderen aansteken.

Het gecombineerde reproductiegetal van alle varianten van het coronavirus was 0,91 op 22 januari. Dat is een daling ten opzichte van de week daarvoor, toen de R-waarde 0,97 was.

Daarnaast is de zogenoemde Zuid-Afrikaanse variant vaker in Nederland vastgesteld. Het gaat nu om in totaal veertig meldingen. Twee aangetroffen varianten hadden hun oorsprong in Brazilië, twee mensen hadden de P1-variant en drie personen de P2-variant.

Experts maken zich zorgen over de coronavirusvarianten in Zuid-Amerika, omdat die overeenkomsten met de Zuid-Afrikaanse variant vertonen. Ze zijn mogelijk besmettelijker en ten minste twee vaccins lijken bij die varianten minder bescherming te bieden dan aanvankelijk verwacht. De vaccins worden wel effectief geacht.

Aantal positieve tests per dag

Regionale verschillen, situatie overal nog 'zeer ernstig'

Het aantal meldingen verschilde verder ook per regio. Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners daalde met gemiddeld 14 procent. In de GGD-regio's Fryslân en Gooi en Vechtstreek steeg het aantal meldingen per 100.000 inwoners juist. In Brabant-Noord, Hollands Noorden, Utrecht en Drenthe waren de getallen ongeveer gelijk aan de zeven dagen ervoor.

Volgens het RIVM bevinden alle 25 veiligheidsregio's in Nederland zich in een ernstige fase van de pandemie, zowel op basis van het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames.

Verder is het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames in de afgelopen week gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Het aantal opnames op intensivecareafdelingen nam af van 257 naar 172 en het aantal opnames op een verpleegafdeling van 1.278 naar 1.096.

Het RIVM ontving in de afgelopen week 408 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen, tegenover 448 in de zeven dagen daarvoor.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis

Dagcijfers geven een vertekend beeld

Tot slot meldt het RIVM dinsdag ook 1.779 nieuwe positieve coronatests die in de afgelopen 24 uur geregistreerd zijn bij de GGD's. Deze cijfers geven echter een vertekend beeld vanwege de sluiting van de teststraten op zondag en gedeeltelijke sluiting op maandag. Het instituut denkt dat dit ook effect kan hebben op de cijfers van woensdag.

Verder meldt het RIVM dat in de afgelopen 24 uur 85 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd zijn. Het gaat hierbij slechts om de meldingen, deze coronapatiënten zijn dus niet allemaal in het afgelopen etmaal overleden.