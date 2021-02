De inhoud van de lang verzwegen telefoon die kroongetuige Nabil B. in zijn cel had, wordt definitief toegevoegd aan het dossier in het Marengo-proces, zo heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

De kwestie draait om een iPhone 5 die B. van september 2017 tot en met begin februari 2018 in zijn bezit had. Toen hem in 2019 op een zitting werd gevraagd of hij naast een andere telefoon over meer communicatiemiddelen beschikte, loog B. onder ede dat dit niet het geval was.

Volgens de huidige raadsmannen is de telefoon een zogenoemd geheimhoudersstuk, omdat B. de telefoon had toevertrouwd aan zijn toenmalige advocaat Derk Wiersum, die in september 2019 is doodgeschoten.

De Hoge Raad oordeelt echter dat een advocaat een telefoon in bewaring geven niet zonder meer betekent dat alle in die telefoon opgeslagen gegevens onder het verschoningsrecht van de advocaat vallen en daardoor geheim moeten blijven.

Het gevolg is dat alle procespartijen kennis kunnen nemen van wat er op de telefoon staat. De communicatie tussen B. en Wiersum is wel van het toestel verwijderd. De kroongetuige heeft al laten weten dat hij bereid is om alle vragen over wat er op de telefoon wordt aangetroffen te beantwoorden.

Het Marengo-proces gaat over verschillende liquidaties en pogingen daartoe, met Ridouan T. als hoofdverdachte. De rechtszaak zou maandag 15 februari inhoudelijk beginnen, maar is zeker een maand uitgesteld vanwege de coronacrisis.