De politie heeft dinsdag een 44-jarige vrouw opgepakt in het onderzoek naar de vermissing van de Zeeuwse Ichelle van de Velde. Het gaat om een bekende van de vermiste 29-jarige vrouw, zo laat de politie weten.

Van de Velde verdween rond 16 december. Op 14 december bezocht ze haar oma, een dag later is ze mogelijk nog gezien door een bekende. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor.

Even werd gedacht dat ze was gearresteerd bij een illegaal feest in Barcelona, gezien de Spaanse autoriteiten zeiden dat ze een Nederlandse vrouw van dezelfde leeftijd in hechtenis hadden. Dat bleek echter te gaan om een andere vrouw.

Dinsdag wordt onderzoek gedaan in de woning van de gearresteerde vrouw en in haar winkel in Oostburg. De politie houdt nog altijd rekening met meerdere scenario's.