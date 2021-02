De Rijn heeft dinsdagochtend bij Lobith het hoogste punt van 14,53 meter boven NAP bereikt. De waterstand gaat dinsdag langzaam dalen en daarna steeds sneller. Ook het water in de Maas daalt vanaf dinsdag, aldus Rijkswaterstaat.

Het duurt ongeveer twee dagen voordat de hoogwatergolf de Noordzee heeft bereikt. De hoogwaterstand is het gevolg van flinke regenval in Duitsland en de smeltende sneeuw.

De waterschappen raden belangstellenden af om op dijken naar het hoge water in de rivieren te gaan kijken. Door sneeuw en ijs zijn de dijkwegen spekglad. Sommige dijkinspecteurs moeten een trekker gebruiken om een ronde te kunnen maken.

Een waterstand van meer dan 14,50 meter bij Lobith komt lang niet elk jaar voor, maar het is nog geen officieel hoogwater. Waterbeheerders maken nu extra inspectierondes over de dijken en laten de uiterwaarden volstromen, maar voortdurende dijkbewaking is niet nodig. Dat komt pas aan de orde als de Rijn bij Lobith boven de 15 meter boven NAP komt te staan.

Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand van de Rijn zondag gedaald is naar tussen de 11,60 en 11,90 meter boven NAP en dan nog verder daalt. Het water in de Maas daalt sneller. Op die rivier zijn geen beperkingen meer voor de scheepvaart.