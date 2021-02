Waterschappen kunnen niet overal in het land gemalen stilleggen, zodat het ijs op sloten en vaarten sneller en mooier groeit. Met name in gebieden die ook te maken hebben met het hoge water in de rivieren kan dat voorlopig nog niet, waarschuwt de Unie van Waterschappen dinsdag.

In een deel van Nederland stond het water in sloten, singels, meren en kanalen al erg hoog. Daar is nog een flink pak sneeuw bij gekomen. Een schap moet daar nog veel water wegpompen, om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat. Water dat bemalen wordt, bevriest niet mooi of helemaal niet.

In het westen van het land kan verzilting vanuit zee zorgen voor onbetrouwbaar ijs, aldus de unie. Ook ijs op ondergelopen uiterwaarden langs de rivieren is niet betrouwbaar.

De waterschappen hebben steeds overleg met gemeenten en veiligheidsregio's over de ijsgroei. Op de websites van de organisaties staat vermeld waar veilig geschaatst kan worden.