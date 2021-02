Voor het eerst sinds 2012 is dinsdag een temperatuur van -16,2 graden gemeten. Het gaat om een "zeer strenge vorst", aldus Weerplaza over de meting die gedaan is bij het weerstation in het Gelderse Hupsel.

"We hebben acht jaar moeten wachten op zeer strenge vorst", zo meldt Weerplaza.

De vorige keer dat dergelijke temperaturen in Nederland werden gemeten, was in februari 2012. Toen vond een koudegolf plaats die tien dagen duurde.

De kou houdt voorlopig nog wel aan. "De temperatuur komt deze week niet meer boven het vriespunt uit. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat er op meerdere plaatsen in het land zeer strenge vorst te meten is net voor zonsopkomst", aldus Weerplaza.

Wie op pad gaat, moet daarom rekening houden met overlast. Door de aanhoudende vrieskou zijn de rijomstandigheden volgens Rijkswaterstaat nog steeds gevaarlijk door sneeuw- en ijsresten op de snelwegen. De NS heeft besloten dinsdag alleen sprinters in te zetten.

Het is zo koud, dat Koninklijke Burgers' Zoo zich genoodzaakt heeft gevoeld de vijftien zwartvoetpinguïns naar binnen te halen en voor de kachel te zetten. De dieren leven namelijk langs de kusten van Zuid-Afrika en Namibië "en zijn de huidige extreme winterse omstandigheden van nature niet gewend".

Het gaat om jonge en partnerloze dieren die nog geen plek in het rotshol hebben kunnen bemachtigen. De langdurige kou en de nachtvorst is te veel van het goede voor ze.