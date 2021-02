Meer dan de helft van de verhuurmakelaars in Den Haag blijkt bereid om te discrimineren op basis van migratieachtergrond en seksuele geaardheid, zo blijkt dinsdag uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. "Discriminatie komt veel voor op de woningmarkt", zo is de conclusie van onderzoeks- en adviesbureau RIGO.

In het onderzoek werden uiteindelijk vijftig verhuurmakelaars opgebeld met de vraag of ze ervoor konden zorgen dat er geen allochtone mensen of mensen met een homoseksuele geaardheid in de te verhuren woningen terecht zouden komen.

Slechts 22 makelaars waren niet bereid om mee te werken. De rest valt onder de twee andere categorieën, zo beschrijft het onderzoek. Die categorieën waren "natuurlijk, daar kunnen we voor zorgen", en "het mag eigenlijk niet, maar…"

Zo was een reactie bijvoorbeeld "ja, in principe kunnen we dat doen, dan moeten we gewoon filteren en even bekijken hoe we het precies gaan aanpakken. Maar het zou dus wel kunnen." De onderzoekers stellen dat de zogenoemde mystery calls met betrekking tot seksuele geaardheid bijna hetzelfde resultaat gaven als de mystery calls met betrekking tot migratieachtergrond.

Mensen met niet-westerse naam benadeeld

Vervolgens zijn ook 250 woningadvertenties geselecteerd voor een tweede onderzoek met mystery mails. Hieruit is gebleken dat woningzoekenden die reageren met een niet-westerse naam regelmatig worden benadeeld.

"Een woningzoekende met een niet-westerse naam heeft bijna 19 procent meer kans om gediscrimineerd te worden dan een woningzoekende met een Nederlandse naam", aldus de onderzoekers. Homoseksuele koppels werden ruim 8 procent vaker benadeeld dan heteroseksuele koppels.

RIGO heeft een dergelijk onderzoek in meerdere steden uitgevoerd. Zo bleek in Amsterdam een op de drie verhuurmakelaars bereid om te discrimineren op basis van migratieachtergrond.