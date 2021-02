De ochtend begint erg koud met minima die liggen tussen de -6 en -12 graden. In de loop van de ochtend komen in het midden en oosten enkele opklaringen voor.

In de middag stijgen de temperaturen, maar blijft de bewolking overheersen. Het wordt zo'n -7 tot -4 graden, maar door de afgenomen wind voelt het wel minder koud aan.

's Middags weet in het zuiden de zon even door te breken, maar in de rest van het land blijft het bewolkt met op de Wadden enkele sneeuwbuien.

Plaatselijk komt dinsdag gladheid voor door sneeuw(resten). Vooral in de vroege ochtend kan het vooral in het zuiden en oosten lokaal verraderlijk glad worden door bevriezing van smeltwater en natte weggedeelten, meldt Weerplaza. Die gladheid is verraderlijkheid omdat een ijslaag op de wegen vaak slecht zichtbaar is.

