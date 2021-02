De brandweer heeft maandag rond 20.15 uur het sein brand meester gegeven voor de grote brand in een tuincentrum in de Zuid-Hollandse plaats Lisse, meldt veiligheidsregio Hollands Midden. Het vuur is nog niet uit. Eerder op de dag raakten twee brandweerlieden gewond bij de brand. Zij werden geraakt door brokstukken bij een explosie van gasflessen. Naar omstandigheden maken ze het goed.

Het tuincentrum aan de Heereweg werd verbouwd om in maart weer te kunnen heropenen, maar door het vuur kan het gebouw nu als verloren worden beschouwd. Toen het vuur uitbrak waren er dertig tot veertig werklieden in het pand, maar zij zijn elders allemaal veilig opgevangen.

Meerdere brandweereenheden rukten uit om te blussen. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd er een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. De veiligheidsregio liet meetploegen in de omgeving de verspreiding van rook monitoren.

De Heereweg is ter hoogte van huisnummer 350 afgesloten voor al het verkeer om de hulpdiensten de ruimte te geven.