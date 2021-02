In de Zuid-Hollandse plaats Lisse is maandag aan het begin van de middag brand uitgebroken in een tuincentrum aan de Heereweg. Twee brandweermensen raakte tijdens het blussen van de grote uitslaande brand gewond, doordat zij bij een explosie van gasflessen geraakt werden door brokstukken.

De brandweerlieden zijn nagekeken en maken het naar omstandigheden goed, aldus de veiligheidsregio Hollands Midden.

Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt om de brand te blussen. Er komt veel rook vrij en er exploderen gasflessen. "Kom niet hierheen. Blijf uit de rook en sluit ramen en deuren", waarschuwt de brandweer. Ook is een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving.

Het tuincentrum werd verbouwd en zou in maart opengaan. Alle dertig tot veertig werklieden die maandagmiddag in het gebouw waren, zijn in veiligheid gebracht en in de buurt opgevangen. Het pand kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

De Heereweg is ter hoogte van huisnummer 350 afgesloten voor al het verkeer om de hulpdiensten de ruimte te geven.