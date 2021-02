Hoewel een eventuele Elfstedentocht er met de huidige coronamaatregelen volgens de organisatie niet in zit, bestaat er "echt een goede kans" om binnenkort langs elf Friese steden te schaatsen, zegt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza maandag in gesprek met NU.nl.

Dan moet de vrieskou na het weekend wel aanhouden. Ook mag er geen nieuwe sneeuw op het ijs in Friesland vallen. Verder mag het niet te hard gaan waaien, maar windstilte is ook weer niet goed. Kortom: er moeten de nodige slagen om de arm worden gehouden, voordat de eerste slagen op het ijs gemaakt kunnen worden.

"Het ligt eraan hoe het gaat lopen", vat Saris samen. Alle puzzelstukjes moeten op hun plek vallen, "anders kan je elfstedentochtijs op je buik schrijven", zegt hij.

Desondanks zijn de ingrediënten voor een hypothetische 'Tocht der Tochten' zeker aanwezig, bemerkt de meteoroloog. "We krijgen echt koude heldere nachten. Overdag blijft de temperatuur ook onder nul, waardoor er weinig ijs kan wegsmelten. De kans dat dit aanhoudt na het weekend is óók aanwezig."

Niet over één nacht ijs gaan

Deze of komend week is het ijs sowieso nog niet dik genoeg. Volgens meteorologen is de draagkracht van goed ijs 4 à 5 centimeter. Voor een grote groep schaatsers is het ijs pas veilig bij een ijsdikte van rond de 25 centimeter. Desondanks was het ijs tijdens de Elfstedentocht in 1985 17 centimeter en in 1917 slechts 15 centimeter dik, aldus het KNMI.

Volgens Saris duurt het "eerder weken dan dagen" totdat er zulk dik ijs op de sloten ligt. Mocht alles meezitten, dan kan het ijs in de loop van volgende week doorgaan voor elfstedentochtijs. "En dat is ook wel cru", zegt hij met het oog op de coronamaatregelen.

Voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden liet zondag in een korte reactie aan het ANP weten dat een Elfstedentocht er niet in zit. "Gelet op de huidige coronasituatie is er nog geen ander standpunt dan dat we tot dusver hebben uitgedragen. Dat is het enige dat ik hierover kwijt wil", zei hij.

Desondanks heeft de 53-jarige Henk Angenent, de winnaar van de laatste Elfstedentocht in 1997, aan NU.nl laten weten "in opperste staat van paraatheid" te zijn.