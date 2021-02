Het Openbaar Ministerie (OM) concludeert op basis van vijf rapporten dat niemand strafrechtelijk wordt vervolgd voor het mortierongeluk op 6 juli 2016 in Mali waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen, meldt het AD maandag.

Bij het mortierongeluk op 6 juli 2016 in Mali kwamen de Nederlandse militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in 2017 al dat de veiligheid van de granaten en de medische gezondheidszorg niet op orde was.

Volgens de raad had de granaat waardoor de militairen om het leven kwamen zwakke plekken in het ontwerp. Maar volgens het OM is de precieze oorzaak niet vast te stellen, schrijft het AD. Daardoor kan dus ook niemand direct verantwoordelijk worden gehouden. Het OM baseert zich op in totaal vijf onderzoeken.

Advocaat Michael Ruperti, die de nabestaanden bijstaat, zegt tegen het AD de beslissing van het OM onbegrijpelijk te vinden. Volgens hem zijn er nog genoeg aanknopingspunten voor verder onderzoek.

De nabestaanden stappen nu zelf naar de rechter om vervolging af te dwingen. De moeder van Hoving, Greetje Groenbroek, zegt tegen het AD: "Ik kan hier geen vrede mee hebben en geef niet op. Ons leven staat al 4,5 jaar op zijn kop. Elke keer worden wij geconfronteerd met die lege stoel. Als ik mijn kleindochter zie, denk ik vaak: zij zal Henry nooit leren kennen. Dat blijft heel confronterend. Daar hebben ze bij Defensie geen last van."