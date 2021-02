In heel Nederland geldt vanaf middernacht en de hele zondag code rood, meldt het KNMI zaterdagmiddag. Het land krijgt dan te maken met sneeuw, veel wind en lichte tot matige vorst.

De eerste sneeuw valt zaterdagavond in het zuiden van het land. In de nacht naar zondag en op zondag gaat het ook in de rest van het land sneeuwen.

"Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht", waarschuwt het KNMI. "Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren." Het zicht in de sneeuw is slecht. "Mogelijk minder dan 500 meter. En het is voor het gevoel snijdend koud."

Gevoelstemperatuur mogelijk rond -10

De gevoelstemperaturen liggen mogelijk rond -10 graden. Op veel plaatsen valt 10 tot 20 centimeter sneeuw. Vanwege de winterse omstandigheden blijven de test- en priklocaties van de GGD's dicht. Mensen met een afspraak worden hier door de GGD over geïnformeerd.

De NS meldde vrijdag al dat dit weekend minder treinen zullen rijden. Vanwege het winterweer is een gewijzigde dienstregeling ingevoerd. Dit biedt de vervoerder meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen.