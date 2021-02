De sneeuw van zaterdagavond en zondag gaat gepaard met een boel wind. Kunnen we dan spreken van een sneeuwstorm? En wat is sneeuwjacht eigenlijk?

"Wanneer het sneeuwt bij windkracht 8 of hoger is er sprake van een sneeuwstorm", aldus de meteorologen van Weerplaza.

In een sneeuwstorm trekken de sneeuwvollen "bijna horizontaal" voorbij en loopt het zicht enorm terug. "Soms tot wel beneden de 50 meter." De laatste sneeuwstorm in Nederland dateert van 2010.

En om er maar een horrorscenario aan toe te voegen: "Er zijn genoeg verhalen vanuit de poolstreken bekend over mensen die in een sneeuwstorm op een open vlakte volledig gedesoriënteerd raken door de razende wind en de constante sneeuw om zich heen."

Sneeuwstorm light: sneeuwjacht

En dan is er nog een soort sneeuwstorm light. "Sneeuwt het bij windkracht 6 of 7, dan is er sprake van sneeuwjacht." Sneeuwjacht is ook al niet bepaald een pretje: dan is het zicht soms minder dan 100 meter.

Raymond Klaassen van Weerplaza: "Ik kan me goed voorstellen dat je voor je gevoel in een sneeuwstorm terecht bent gekomen als je in die gebieden loopt tijdens de sneeuwval, maar bedenk dan: een sneeuwstorm is nog een stuk heftiger."

Tot zover de definities. Wat kunnen we dit weekend verwachten? Zaterdagavond neemt de wind langzaam in kracht toe uit oostelijke richting.

In de kop van Noord-Holland, in delen van Friesland en Groningen en rond het IJsselmeer komt het dan al geregeld tot windkracht 7. Sneeuwjacht dus.

Zondag staat op de Waddeneilanden overdag enige tijd windkracht 8: een sneeuwstorm. "Een enkel model geeft zelfs nog wat meer gas."

In de rest van het land, richting het zuiden, zal zondag een vaak krachtige wind waaien, zo'n windkracht 6. Sneeuwjacht dus.

Pas later op zondag neemt de wind geleidelijk iets af.

Hoge en lage driftsneeuw

Tot slot nog een derde (en vierde) term voor de liefhebber. Zichtbeperking door sneeuw hoeft niet alleen op te treden bij vallende sneeuw. Vooral als er zeer droge sneeuw is gevallen, kan die bij een forse wind opstuiven en op drift raken.

Weerplaza: "Dit noemen we driftsneeuw. Als de sneeuw tot aan ooghoogte opstuift, spreken we van hoge driftsneeuw. Anders is het lage driftsneeuw."