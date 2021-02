In Nederland, met uitzondering van het noorden, begint het zaterdagavond met sneeuwen. De verwachting is dat de sneeuw op veel plaatsen blijft liggen; in delen van Nederland wordt zondag zelfs tussen de 10 en 20 centimeter sneeuw verwacht. Daarnaast kan het hard gaan waaien.

De meeste sneeuw valt in het oosten, in het rivierengebied en in de Achterhoek. Lokaal kan er een sneeuwlaag van 20 tot 30 centimeter ontstaan.

De kans bestaat dat er een sneeuwstorm komt. Daar is sprake van als bij sneeuwval windkracht 8 of hoger staat. In 2010 had Nederland voor het laatst met een sneeuwstorm te maken.

Het KNMI heeft het lagedrukgebied dat zondag voor de massale sneeuwval gaat zorgen, vrijdagavond een naam gegeven: storm Darcy.

KNMI kondigt code oranje af, veel overlast op weg verwacht

Door de enorme hoeveelheid sneeuw die in aantocht is, worden veel problemen verwacht. Voor een groot deel van het land geldt vanaf middernacht code oranje, omdat de sneeuw in combinatie met een stevige wind tot gevaarlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld in het verkeer.

Zo wordt iedereen opgeroepen niet de weg op te gaan. Doordat het om een stevige oostenwind gaat, kunnen er sneeuwduinen ontstaan. In het zuidoosten is daarbij ook ijzel mogelijk.

Advies: Wel naar buiten? Kleed je heel warm aan

Weerplaza adviseert iedereen die er zondag op uit trekt om zich warm aan te kleden. Zondag zijn gevoelstemperaturen tot -10 graden mogelijk.

Rijkswaterstaat heeft voorbereidingen getroffen vanwege de sneeuwval en heeft 350 sneeuwschuivers en 546 strooiwagens paraat staan om de snelwegen schoon te houden. Ook de NS zegt klaar te zijn voor het winterweer.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht stond door onjuiste aan NU.nl verstrekte informatie dat er sprake is van een sneeuwstorm als het -15 graden is en sneeuwt. Dat is niet zo, de temperatuur heeft er niets mee te maken. Om te spreken van een sneeuwstorm moet er bij sneeuwval windkracht 8 of hoger staan.