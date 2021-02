Het blijft zaterdag op veel plaatsen lang droog. In de avond gaat het vanuit het zuiden regenen, maar dit zal snel overgaan in sneeuw of ijzel. Het wordt 0 graden in Groningen tot 6 graden in het zuiden.

Zondag trekt de sneeuw vanuit het zuiden over vrijwel het hele land. Hierbij kan het hard gaan waaien. Op sommige plaatsen kan 10 of zelfs 20 centimeter sneeuw komen te liggen.

Het KNMI heeft het lagedrukgebied dat zondag voor de massale sneeuwval gaat zorgen, vrijdagavond een naam gegeven: storm Darcy.

Voor een groot deel van het land geldt vanaf middernacht code oranje, omdat de sneeuw in combinatie met een stevige wind tot gevaarlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld in het verkeer. Doordat het om een stevige oostenwind gaat, kunnen er sneeuwduinen ontstaan. In het zuidoosten is daarbij ook ijzel mogelijk.

Weerplaza adviseert iedereen die er zondag op uit trekt om zich warm aan te kleden. Zondag zijn gevoelstemperaturen tot -10 graden mogelijk.

Rijkswaterstaat heeft voorbereidingen getroffen voor de sneeuwval en heeft 350 sneeuwschuivers en 546 strooiwagens paraat staan om de snelwegen schoon te houden. Ook de NS zegt klaar te zijn voor het winterweer.

