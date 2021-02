De politie heeft vrijdag een 44-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink. De vrouw kwam op 21 maart 1997 om het leven nadat ze in haar eigen woning in Groningen was neergestoken. Agenten houden er sterk rekening mee dat Slurink is omgebracht door een insluiper.

Volgens de politie staat de verdachte ingeschreven in de Brabantse plaats Geldrop. Hij mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat.

De politie heropende de cold case in januari. Er werd een grootschalig onderzoek opgestart om aan nieuwe informatie te komen. Dat leverde eind januari zeker 37 tips op. Er was een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding van de dader leidt.

Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart in 1997 met één steekwond, recht in haar hart, om het leven gebracht. Haar buren hoorden in de nacht voordat ze werd aangetroffen gestommel en geschreeuw. Echter bleef het al die tijd onduidelijk wat er al die tijd in de woning was gebeurd, en wat de aanleiding voor haar dood is geweest.

Recherche ging uit van persoonlijk of seksueel motief

De recherche ging lang uit van een persoonlijk motief. Slurink deed namelijk onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en een van de theorieën was dat ze was gedood door een van misbruik verdachte vader die boos was. Ongeveer een maand voor haar dood gooide iemand al een putdeksel door haar raam.

Er kan ook een seksueel motief achter de moord zitten. "Een buurvrouw, die net als Els geen gordijnen had, heeft verklaard dat zij die bewuste avond door haar huis liep met een deels ontbloot bovenlijf", zo legde de politie eerder uit. Het kan zijn dat de dader achterom is gelopen en zich heeft vergist in welk huis hij binnen wilde gaan.

In de tuin van Slurink zijn schoenafdrukken gevonden van legerkistjes in maat 43, 44 of 45. Daarnaast is DNA van een onbekende man gevonden onder een van de nagels van de psycholoog. "Dat is mogelijk afkomstig van de dader."