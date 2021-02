Het KNMI geeft voor een groot deel van het land op zondag vanaf 0.00 uur code oranje af. Vanaf zaterdagavond zal er een flinke lading sneeuw vallen, op sommige plaatsen kan dit oplopen naar 10 of zelfs 20 centimeter. In combinatie met een stevige wind kan dit gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld voor het verkeer.

Het gaat volgens KNMI om een stevige oostenwind. Hierdoor "is er sprake van een sneeuwjacht, waardoor de sneeuw kan opwaaien en er sneeuwduinen ontstaan", aldus het KNMI.

In het zuidoosten is er ook ijzel mogelijk. Code oranje houdt formeel in dat iedereen voorbereid moet zijn. De omschrijving bij de code is dat er grote kans is op gevaarlijk of zelfs extreem weer, wat weer de kans op schade, letsel of overlast meebrengt.

De code oranje is voor het hele land, behalve voor het noorden. Eerder op vrijdag werd al bekend dat de vaccinatielocaties van de GGD Noord- en Oost-Gelderland zondag "met het oog op extreme weersomstandigheden" gesloten blijven.

In Rotterdam-Rijnmond blijven bijna alle testlocaties zondag en maandag dicht. Twee van de elf locaties gaan wel open, net als de vaccinatielocatie.

De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en vraagt reizigers kort van tevoren de reis te plannen. ANWB waarschuwt weggebruikers dat de wegen zondag spekglad kunnen worden. "Ga zondag niet de weg op als het niet strikt noodzakelijk is."