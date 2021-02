De Nederlander Aydin C. is uitgeleverd aan Canada om daar vervolgd te worden in de zaak-Amanda Todd. De uitlevering gebeurde in december vorig jaar, zo meldt zijn advocaat Robert Malewicz vrijdag aan RTL Boulevard.

De inmiddels 42-jarige C. kreeg in Nederland bijna elf jaar cel voor het misbruiken en digitaal chanteren van 34 minderjarige meisjes uit meerdere landen.

Het gerechtshof noemde bij de uitspraak dat er bij C. "meer dan een steekje loszit". Tijdens zijn proces heeft C. de aantijgingen ontkend, maar bleef hij verder zwijgen.

Canada wil hem apart vervolgen in de zaak-Amanda Todd, een van de slachtoffers van C. Het meisje pleegde in 2012 zelfmoord. Ze kwam wereldwijd in het nieuws omdat ze haar verhaal vertelde in een video.