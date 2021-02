De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft vrijdag gemeld oriënterend onderzoek te doen naar mogelijke misstanden bij het onderdeel van de politie dat zich bezighoudt met het verzamelen van informatie over contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Bij de inspectie zijn recent signalen binnengekomen over onder meer een "onprofessionele werkwijze".

De signalen zijn ook afkomstig van de politievakbonden. De inspectie zegt zich op "aard, omvang en ernst van de gemelde problemen" te oriënteren om vervolgens te bepalen of er nader onderzoek nodig is. Het informatieknooppunt is een onderdeel van de landelijke eenheid van de Nationale Politie.

Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politiebond ACP, geeft aan dat de bonden inderdaad verontrustende signalen kregen en wijst op het grote belang van die dienst "voor de veiligheid van Nederland". Een grondig onderzoek naar de mogelijke misstanden acht hij zeer belangrijk. Over de inhoud van de signalen wil hij niets kwijt. "We wachten het onderzoek af."

De Telegraaf schrijft vrijdag dat de dienst CTER "zo belabberd functioneert, dat tientallen vanuit Syrië teruggekeerde jihadisten amper in de gaten worden gehouden".

De krant baseert zich onder meer op klokkenluiders en bronnen bij de Nationale Politie. "In werkelijkheid is het intern een puinhoop", citeert de krant een van hen.

Volgens de bron zou de dienst slechts zeer beperkt terugkeerders onderzoeken en blijven gevaarlijke onderzoeksobjecten uit andere landen dan Syrië zelfs volledig onder de radar.

Jaren van wanbeleid

Onlangs publiceerde de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek naar twee afdelingen van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de landelijke eenheid. Daarin kwam naar voren dat jarenlang wanbeleid zorgde voor grote risico's in de opsporing van onder anderen terroristen en leidde tot een slecht imago van de Nederlandse politie en schade voor werknemers.

De inspectie doet momenteel ook onderzoek naar mogelijke misstanden bij weer een ander onderdeel van die eenheid, de Dienst Specialistische Operaties.