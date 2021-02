Het Marengo-proces dat op maandag 15 februari inhoudelijk zou beginnen, wordt met zeker een maand uitgesteld. Dat staat in een e-mail gericht aan de procesdeelnemers die NU.nl in handen heeft. Vrijdag is het uitstel bevestigd door de rechtbank in Amsterdam.

"Alle betrokkenen moeten in staat worden gesteld om op een veilige en verantwoorde manier hun werk te kunnen doen in en rond de extra beveiligde rechtbank De Bunker", laat de rechtbank weten in een persbericht.

NU.nl sprak in de afgelopen tijd met verschillende advocaten die verdachten in het Marengo-proces bijstaan en daaruit bleek dat zij vanwege de coronacrisis bezorgd zijn over de omvang van de groep in de rechtszaal.

Het was de bedoeling dat op maandag 15 februari alle zestien verdachten naar de rechtszaal zouden komen. Samen met hun raadslieden, de andere procespartijen en de beveiliging zou het aantal mensen in de zaal behoorlijk oplopen.

Deze vaststelling en het oprukken van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus in Nederland deed de vraag rijzen of het verantwoord was om de zittingen door te laten gaan.

De zorgen worden door de rechtbank gedeeld. "Ook de onzekerheid over de ontwikkeling van de huidige besmettingen in verschillende penitentiaire inrichtingen speelt een rol" bij de beslissing aldus de rechtbank.

Doorgang in maart wordt onderzocht

Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat er bij de start van de coronacrisis is gekeken naar de omstandigheden in de rechtbanken, waaronder die in De Bunker. Daarbij is onder meer naar het ventilatiesysteem gekeken. "Onder de omstandigheden van destijds is alles goed bevonden, maar die zijn nu veranderd", verwijzend naar de Britse variant van het coronavirus.

Er wordt nu bekeken of het proces in maart kan beginnen en onder welke voorwaarden dat kan. "Het is onvoorspelbaar hoe de crisis zich ontwikkelt", vult de woordvoerder aan.

Het Marengo-proces draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe met Ridouan T. als hoofdverdachte.