Nederland krijgt komend weekend te maken met winters weer en de verwachting is dat veel mensen de natuur in trekken. Maar wie dat doet, moet wel voorzichtig zijn, zegt demissionair premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. "Val niet, want ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken."

Rutte wil dat mensen voorzichtig doen tijdens het schaatsen, maar ook als ze op de fiets of met de auto ergens naartoe gaan. Door het coronavirus is het zorgpersoneel al te druk, aldus de premier.

Door uitgebreide sneeuwval in de nacht van zaterdag op zondag komt op veel plaatsen 10 tot 20 centimeter sneeuw te liggen. De schaatsen zijn in de afgelopen dagen al geslepen door veel Nederlanders.

Staatsbosbeheer laat aan NU.nl weten dat het dit jaar vanwege corona anders communiceert dan normaal. Het tipt namelijk geen locaties waar je de komende dagen leuk kunt schaatsen, sleeën en langlaufen. "Dat brengt te veel onnodig transport met zich mee", zo legt een woordvoerder uit. Het advies van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is dan ook: blijf zoveel mogelijk in je eigen omgeving.

Daarnaast wijst Staatsbosbeheer erop dat dieren het vanwege de kou moeilijk hebben. Ze dienen dan ook met rust gelaten te worden. "Blijf op de paden, ga niet dwars door het bos heen. En doe honden aan de lijn, want anders kun je reeën opjagen." Wie gaat schaatsen, moet daarbij niet onnodig in de rietkragen hangen. Dat kan ook de natuur verstoren.

Weerplaza adviseert iedereen die eropuit trekt om zich warm aan te kleden. Zondag zijn gevoelstemperaturen tot -10 graden mogelijk.