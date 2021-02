Een negentienjarige man die dinsdag gewond raakte bij een schietpartij in een parkeergarage in Amsterdam is overleden aan zijn verwondingen. De politie meldt vrijdag dat ze drie Amsterdammers van zestien, achttien en twintig jaar oud heeft opgepakt.

"Zij worden verdacht van betrokkenheid bij dit dodelijke schietincident", aldus de politie.

De schietpartij vond plaats in parkeergarage Hakfort in het stadsdeel Zuidoost. Het drietal wordt vrijdag voorgeleid. Een rechter-commissaris buigt zich over hun voorlopige hechtenis.

De aanleiding tot het schietincident is nog niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.