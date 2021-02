Het land krijgt komend weekend te maken met een opmerkelijke winterinval, voorspelt Weerplaza vrijdag. Door uitgebreide sneeuwval in de nacht van zaterdag op zondag komt op veel plaatsen 10 tot 20 centimeter sneeuw te liggen en daarbij waait een koude oostenwind. Een sneeuwstorm mag het niet heten, maar volgens het weerinstituut kunnen we wel te maken met een "sneeuwjacht".

Van zo'n sneeuwjacht is sprake bij windkracht 6 of 7. De harde wind heeft tot gevolg dat sneeuwverstuivingen kunnen plaatsvinden. Vooral in open gebied kan de sneeuwdikte daardoor grillig zijn, aldus Weerplaza.

Hoewel het vrijdag op veel plaatsen in het land nog zacht is, doet het winterweer in de nacht van vrijdag op zaterdag voorzichtig zijn intrede in het noorden, waar al een klein beetje sneeuw kan vallen. De temperatuur daalt tot iets onder het nulpunt en er steekt een koude oostenwind op.

Zaterdag lopen de temperaturen niet of nauwelijks op en trekt aan het einde van de middag een neerslaggebied via het zuiden het land binnen. Bij dalende temperaturen kan die neerslag overgaan in sneeuw. "Waar de grens tussen regen en sneeuw precies komt te liggen, is nu nog lastig aan te geven, maar waarschijnlijk ergens rond of net ten zuiden van het rivierengebied", aldus Weerplaza.

131 Weekendweerbericht: De winter barst helemaal los

In de nacht van zaterdag op zondag op grote schaal sneeuw

Het neerslaggebied zorgt in de nacht van zaterdag op zondag voor sneeuwval in een groot deel van het land. In het zuiden valt eerst vooral regen, maar dat kan bij dalende temperaturen overgaan in ijzel. Dat kan tot flink wat problemen op de weg leiden. Voor strooidiensten is ijzel namelijk moeilijk te bestrijden, vooral nu er door de avondklok vrijwel geen verkeer meer is om het strooizout uit te rijden.

De meeste plekken in het land zullen worden bedekt met een laag van 10 tot 20 centimeter sneeuw, voorspelt Weerplaza. Plaatselijk kan de sneeuwlaag echter hoger zijn, mede door de sneeuwverstuivingen die de wind veroorzaakt.

Zondag gevoelstemperaturen tot -10 mogelijk

De sneeuwval neemt zondag in de loop van de dag af, maar de zeer koude oostenwind blijft wel waaien. Hoewel de thermometer een temperatuur van -5 tot -3 graden aangeeft, ligt de gevoelstemperatuur waarschijnlijk een stuk lager en kan het aanvoelen als wel 10 graden onder nul.

"Sneeuwliefhebbers die er met de slee op uit willen trekken, doen er verstandig aan om zich warm aan te kleden", waarschuwt Weerplaza.

De koude temperaturen blijven ook volgende week aanhouden. Weerplaza verwacht een paar zeer koude dagen, waarop de temperatuur niet of nauwelijks boven -5 graden uitkomt. Als daarbij de wind ook nog eens afneemt en het tijdens de nacht opklaart, dan is strenge vorst niet uitgesloten. "Goed voor de vorming van natuurijs, dus wie weet kan er later in de week op lokale schaal geschaatst worden", aldus de weerdienst.